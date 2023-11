Das Zeitzer Gymnasium hat einen neuen digitalen Flügel. Musiklehrer Alexander Brembach spielte ihn zur Einweihung am Donnerstagabend in der Aula in Zeitz-Ost. Dazu sang der Kinder- und Jugendchor der Schule.

Zeitz/MZ. - „Schöne weiche Druckpunkte auf der Klaviatur, angenehme Hammertechnik – kurzum ein toller Flügel“, sagt Magnus Hahn. Der Zwölfklässler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Zeitz (GSG) gehörte zu den Ersten, die auf dem neuen digitalen Flügel spielen durften. Am Donnerstagabend wurde dieser in der Aula in der Käthe-Niederkirchner-Straße eingeweiht. Und warum ein digitales Instrument? „Die Schule geht mit der Zeit, denn Chor, Schulband mit E-Gitarre und Schlagzeug werden längst digital abgemischt, jetzt also auch der Flügel. Das ist die beste und zukunftsträchtigste Lösung“, sagt Till Malte Mossner. Er ist Lehrer für Musik und Mathematik, leitet seit vielen Jahren den Oberstufenchor im Haus 1 und den Kinder- und Jugendchor im Haus 2. Der digitale Flügel ermöglicht neue Sounds und erhöht damit die Bandbreite der musikalischen Möglichkeiten. Das führte der zweite Musiklehrer der Schule Alexander Brembach am Abend vor. „Die Bandbreite der technischen Möglichkeiten ist verlockend und verwirrend zugleich“, sagt Brembach und spielt eine Auswahl vor. Möglich war diese Neuanschaffung durch eine Spendensammlung des Schulfördervereins.