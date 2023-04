War ein gesundheitliches Problem des Fahrers schuld an dem Unfall? Was bisher bekannt ist.

62-Jähriger stirbt in Kayna an der Unfallstelle

Bei einem Unfall in Kayna ist ein 62-jähriger Fahrer verstorben. Die Polizei ermittelt.

Kayna/MZ - Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in der Waldstraße in Kayna ist ein 62-jähriger Fahrer eines Transportes verstorben.

Wie die Polizei mitteilte, war das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Mast und eine Hauswand geprallt.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte offenbar ein plötzlich auftretendes gesundheitliches Problem des 62-Jährigen zu dem Unfall, bei dem ein weiterer Insasse des Transporters leichte Verletzungen erlitt. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfall dauern allerdings noch an.