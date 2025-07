Zeitz/MZ - Sie strahlt Ruhe aus und Bescheidenheit, hat in Amerika und London gearbeitet und weilte gerade vier Wochen in Mexiko. Anett Leutritz ist freiberufliche Autorin und lebt im Zeitzer Musikerviertel. Jetzt veröffentlichte sie ihr Buch mit Schüler-Arbeiten aus vier Ländern. „Mexiko fasziniert mich schon seit vielen Jahren. Im Juni war ich in einer Schule, habe Kindern einer 6. Klasse, also im Alter von zehn bis elf Jahren von Deutschland und Europa berichtet“, erzählt Anett Leutritz. Die Kinder haben mit der Deutschen gemeinsam gezeichnet und über ihr Land erzählt. Das ist im Buch „eine Schule des Lebens“ wiederzufinden. Da heißt es zum Beispiel von mexikanischen Kindern: „Das Leben ist schön. Lebe wie das Meer: In friedlicher Ruhe und Entspannung“- geschrieben und gemalt von Angel Yaopiltzin und Chávez Buendía.

