53 Jahre alter Mann bei Angriff in Zeitz lebensgefährlich verletzt

Zeitz/MZ/ank - In Zeitz ist am frühen Samstagmorgen ein 53 Jahre alter Mann bei einem Raub lebensgefährlich verletzt worden. Das hat die Polizeiinspektion Halle am Sonntagabend mitgeteilt. Der Vorfall, heißt es, habe sich gegen fünf Uhr in einer Gartenanlage in der Geußnitzer Straße ereignet. Das Opfer sei von „etwa vier südländischen Personen massiv angegriffen“ und dabei schwer verletzt und beraubt worden. Was die Täter ihrem Opfer entwendeten, dazu gab es am Abend noch keine Informationen.

Das Opfer, so hieß es, habe erst am Sonntagnachmittag von Kriminalisten befragt werden können. Die Ermittlungen laufen. Und dabei bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Konkret werden Menschen gesucht, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können. Sie werden gebeten, sich im Polizeirevier Burgenlandkreis zu melden - über die Telefonnummer 03443/28 22 93.