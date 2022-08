Mann aus Zeitz verliert bei Raub fast sein Leben

In der Nacht zu Samstag ist ein 53 Jahre alter Mann in Zeitz beraubt und lebensgefährlich verletzt worden. Was die Polizei bisher über den lebensbedrohlichen Angriff weiß.

Zeitz/MZ - Entsetzen und Fassungslosigkeit: Kleingärtner der Zeitzer Anlage Geußnitzer Höhe sind geschockt, sprechen am Montagvormittag davon, dass es erschreckend sei, was sich in ihrer Anlage am frühen Sonnabend ereignet hat.