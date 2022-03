Zeitz/MZ - Einen Schaden im Umfang von mehreren hundert Euro haben Buntmetalldiebe in der Nacht zu Mittwoch in einem in Sanierung befindlichen Gebäude in der Pestalozzistraße in Zeitz verursacht: Dort demontierten und stahlen die unbekannten Täter etwa 50 Meter Kupferrohr. Das teilte die Polizei mit.