44 neue Schülerinnen und Schüler in der Grundschule Bergsiedlung in Zeitz

Insgesamt 44 Mädchen und Jungen erhielten am Samstag in der Grundschule Bergsiedlung in Zeitz ihre Zuckertüte und starteten in den Alltag als Schulkind.

Zeitz/MZ/and - Gut gelaunt und in festlicher Armosphäre wurden am Samstag 44 Mädchen und Jungen als neue Schülerinnen und Schüler in der Zeitzer Grundschule Bergsiedlung begrüßt. In zwei Durchgängen erhielten sie ihre Zuckertüte und erkundeten ihre Klassenzimmer, ehe es zu den privaten Feiern in Familie ging. Insgesamt lernen hier 172 Schüler.

In der Grundschule Stadtmitte wurden 34 Mädchen und Junge eingeschult. Insgesamt gibt es laut Mitteilung der Stadt Zeitz dort 131 Schüler. In der Elstervorstadt waren es 38 Einschüler - insgesamt sind es 184 Schüler. In Rasberg sind 36 der gesamt 140 Schüler Erstklässler, in Zeitz-Ost sind es 31 Einschüler von 128 Schülern. In Nonnewitz sind 18 Einschüler unter den insgesamt 80 Schülern und an der Grundschule Schnaudertal in Kayna sind es 18 Erstklässler von den insgesamt 71 Schülern.