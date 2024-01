Zeitz/MZ/yve. - In der Dietrich-Bonhoeffer-Straße kam es Sonntag gegen 8.30 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. 34 Feuerwehrleute waren bis gegen 11 Uhr im Einsatz. Für den Zeitraum der Löscharbeiten wurde das Haus evakuiert. Wie die Polizei weiter mitteilt, ist die betroffene Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar, so die Polizei am Sonntag.