300 Starts am Wochenende in Könderitz

Reitturnier am 4. und 5. Mai in der Elsteraue

Am Wochenende steigt das Reit- und Springturnier in Könderitz (Elsteraue). Mit Frank Bergmann, Parcourschef und Mitglied im Vorstand des Reit- und Fahrvereines Langendorf, sprach Reporterin Yvette Meinhardt.

Ist alles startklar? Wie ist der Stand der Vorbereitungen?

Der Rasen ist gemäht, die Hindernisse und das Dressur-Viereck sind vorbereitet. Es gab einige große Arbeitseinsätze und jetzt kann es losgehen.

Frank Bergmann Foto: Bergmann

Wie viele Reiter werden zum Turnier erwartet?

Über 300 Starter an beiden Tagen. Am Samstag beginnen die Dressurwettbewerbe um 8 Uhr, auf dem Parcours gehts um 9 Uhr mit einer Stilspringprüfung los. Und am Sonntag beginnen die Wettkämpfe um 10 Uhr. Das sind etwas weniger als sonst, denn in der Nähe von Bitterfeld gibt es am Wochenende zeitgleich ein weiteres Turnier. Für Familien bieten wir Spiel und Spaß mit einer Hüpfburg.

Wie viele Mitglieder zählt der Gastgeber, also der Reit- und Fahrverein Langendorf?

Wir sind 55, Tendenz leicht steigend. Am Wochenende sind gut und gerne 40 Helfer auf den Beinen, davon sind nicht alle im Verein. Wir haben drei heiße Eisen im Feuer, nämlich die Schwestern Selina und Annalena Schirmer sowie Kim Knoblauch – junge Damen aus dem Nachwuchs.