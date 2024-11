Rund 30 Kinder, Frauen und Männer spielen am Montag in der Kirche mit. Umzug mit dem Heiligen Martin.

Die Marktfrauen probieren die historischen Kostüme für das traditionelle Martinsspiel in Tröglitz an.

Tröglitz/MZ. - 15 Knirpse aus dem Kindergarten Tröglitz, dazu zwölf Kinder aus der Grundschule und einige Erwachsene – das sind die Mitwirkenden am Martinsspiel in Tröglitz. Am Montag, 11. November, laden die beiden Kirchen und der Posaunenchor, Heimatclub Tröglitz, Feuerwehr, Kita und Schule zu einem gemeinsamen Martinsfest ein. „Wir proben seit Wochen für den Auftritt, am Samstagvormittag findet unsere Generalprobe in historischen Kostümen statt“, verrät Sabine Brückner aus Burtschütz. Sie hat das Martinsspiel inszeniert und die Proben in den vergangenen Wochen geleitet. Sie lobt die gute Zusammenarbeit aller Akteure und die Unterstützung des Vereins Historische Kostüme Droyßig.