1,2 Mio. Euro Schaden Aus Rache an Ex-Arbeitgeber: Brandserie in Buschkuhnsdorf endet mit BGH-Entscheidung

Aus Rache an seinem früheren Arbeitgeber steckt ein Mann in Buschkuhnsdorf mehrere Gebäude eines Agrarbetriebs in Brand. Das höchste deutsche Gericht bestätigte nun die Verurteilung zu vier Jahren Haft.