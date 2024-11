Langendorf/MZ. - Jetzt geht es los: Die Böhme-Orgel in Langendorf wird saniert. Behutsam nehmen die Orgelbauer der Firma Schuke das Instrument auseinander, bauen Pfeifen und Windlade aus. „Im ersten Bauabschnitt restaurieren wir das Hauptwerk“, erklärt Christian Mrzika. Elf Register besitzt die Orgel. Der Zeitzer Orgelbaumeister Johann Gottlob Michael Böhme hat sie 1822 gebaut. Weitere Böhme-Orgeln wurden gerade in der Kirche Burtschütz und in Schönburg aufwändig restauriert. In der Zeitzer Michaeliskirche stammt die Vorderfront der Orgel (Prospekt) ebenfalls von Böhme und ist original erhalten.

