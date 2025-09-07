Pastor Jörg Recknagel und das Leuchtturmteam sind seit 20 Jahren für Menschen da, die Orientierung, Halt, Licht und Wärme für ihr Leben suchen. Wie geholfen werden kann.

20 Jahre Leuchtturm Zeitz: Hilfe, Hoffnung und Heimat für Menschen am Rand der Gesellschaft

Pastor Jörg Recknagel freut sich über die Spenden, auf die der Leuchtturm in Zeitz angewiesen ist.

Zeitz/MZ. - Der Leuchtturm am Steinsgraben 37 in Zeitz feiert seinen 20. Geburtstag. Jörg Recknagel ist Pastor der Leuchtturmgemeinde und Leiter der sozialmissionarischen Arbeit des Leuchtturms. Reporterin Margit Herrmann sprach mit ihm über seine Arbeit und das Jubiläum.