Johannes Schreyer, kaum bekannter Stadtarzt aus Zeitz, revolutionierte die Gerichtsmedizin. Was das mit einer schwimmenden Lunge zu tun hat.

Zeitz/MZ. - Dr. Johannes Schreyer, einst Stadtarzt in Zeitz, spielte eine entscheidende Rolle in der Entwicklung der sogenannten Lungenschwimmprobe – einer Methode, um festzustellen, ob ein Neugeborenes lebend zur Welt kam oder nicht. Sein Name ist untrennbar mit einem historischen Gerichtsfall aus dem 17. Jahrhundert verbunden, der nun im Roman „Die Lungenschwimmprobe“ von Tore Renberg literarisch aufgearbeitet wurde. Doch wer war dieser Mediziner Johannes Schreyer. Dr. Jörg Federbusch, Zeitzer Arzt im Ruhestand, stellt ihn im Folgenden näher vor: