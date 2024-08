Was gerne verkauft wird, was die teuersten Anzeigen sind und welche kuriosen Objekte unter anderem angeboten werden.

Zweites Leben: Was in Wittenberg am liebsten verkauft wird

Wittenberg/MZ. - Auf der Fanmeile vor dem Brandenburger Tor stand während der Europameisterschaft ein imposantes Fußballtor. Kürzlich bot der Besitzer, eine Stahlbaufirma aus Straach, dieses Stück Sportgeschichte auf einem Kleinanzeigenportal für 180.000 Euro an. Unter dem Hammer steht auch das Gebäude der ehemaligen Hauptpost. Doch was findet man sonst noch so auf dem Kleinanzeigenmarkt in Wittenberg?