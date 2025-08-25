Wittenberger Grundschulen haben neue Leiter. Wer dort nun den Hut auf hat.

Wittenberg/MZ. - An zwei Wittenberger Grundschulen gibt es zum Beginn des neuen Schuljahres neue Schulleiter. Eva-Elise Wollschläger hat mit Beginn des Schuljahres die Leitung der Grundschule „Heinrich Heine“ im Wittenberger Ortsteil Reinsdorf übernommen. Darüber informiert das Landesschulamt Sachsen-Anhalt. Wollschläger sei noch in den Sommerferien durch die zuständige schulfachliche Referentin des Landesschulamtes Sylvia Berger als neue Schulleiterin bestellt worden.

Wie es in einer entsprechenden Mitteilung weiter heißt, ist Eva-Elise Wollschläger seit 2009 als Lehrerin im Schuldienst des Landes Sachsen-Anhalt und seit 2013 an der Grundschule „Heinrich Heine“ tätig. Sie ist ausgebildete Grundschullehrerin für die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Zusätzlich hat sie außerdem die Unterrichtserlaubnis für das Fach Englisch an Grundschulen erworben.

Kommissarische Leiterin

Bereits seit September 2024 leitete Wollschläger kommissarisch die Grundschule „Heinrich Heine“. Sie kenne die Grundschule, deren Schulleitung sie nun auch offiziell und dauerhaft übernommen hat, also sehr gut. Das aktuelle Schuljahr ist inzwischen angelaufen und Wollschläger konnte sich in ihren Aufgaben finden, heißt es weiter.

An der Diesterweg-Grundschule in Lutherstadt Wittenberg hat Tobias Berger mit Beginn des Schuljahres die Leitung der übernommen. Er wurde noch in den Sommerferien durch die zuständige schulfachliche Referentin des Landesschulamtes, Frau Sylvia Berger, als neuer Schulleiter bestellt.

Berger ist seit 2013 Lehrer und seit August 2017 im Schuldienst des Landes Sachsen-Anhalt tätig. Wie es weiter heißt, ist er ausgebildeter Grundschullehrer für die Fächer Mathematik und Sachunterricht. Erste Leitungserfahrung sammelte er bereits 2024, als er kommissarisch die Schulleitungsaufgaben an seiner damaligen Grundschule in Zahna-Elster übernahm. Im von Mai bis Ende Juni war Tobias Berger im letzten Schuljahr stundenweise an die Diesterweg-Grundschule in Lutherstadt Wittenberg abgeordnet. Er konnte so „seine“ neue Schule bereits kennenlernen, schreibt das Schulamt.

Vorgängerin im Ruhestand

Die Vorgängerin auf der Position, Birgit Wutow, ist zum 1. August 2025 in den Ruhestand eingetreten, nachdem sie ihre Lebensarbeitszeit zweimal verlängert hatte. „Frau Wutow gilt der herzliche Dank des Landesschulamtes für die geleistete Arbeit und ihre unermüdliche Bereitschaft, Verantwortung zu tragen“, heißt es weiter.