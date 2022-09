Zwei 16-jährige Wittenberger wegen mehrerer Raubüberfälle verhaftet

Wittenberg/MZ - Zwei Jugendliche sollen nach Polizeiangaben in den vergangenen Tagen mehrere Raubüberfälle in Wittenberg verübt haben. Wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde, hätten die beiden 16-jährigen Wittenberger, einer stammt aus Syrien, der andere aus dem Sudan, am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Nähe des Tierparks zwei 17-Jährigen genähert haben. Mit einem Messer bedrohten sie die beiden und zwangen sie zur Herausgabe eines Personalausweises und eines Fahrrades. Die Polizei fand die beiden mutmaßlichen Täter wenig später in der Nähe des Tatortes und nahm sie vorläufig fest. Das entwendete Fahrrad wurde ebenfalls gefunden.

Wenige Stunden später meldete sich ein weiteres mutmaßliches Opfer der beiden Jugendlichen. Gegen 21.30 Uhr erschien ein 19-jähriger Wittenberger im Polizeirevier Wittenberg und gab an, ebenfalls unter Vorhalten eines messerähnlichen Gegenstandes, von den Beschuldigten zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden zu sein.

Nachdem die beiden ihn bedroht hatten, soll er sich mit ihnen erst zu seinem PKW begeben haben. Dort habe er den beiden einen Bargeldbetrag im unteren zweistelligen Bereich übergeben. Laut seinen Angaben habe dies den Beschuldigten nicht ausgereicht und sie gingen mit dem Geschädigten zu einem Geldautomaten, wo der 19-Jährige einen weiteren Betrag im mittleren zweistelligen Bereich abhob und den Beschuldigten aushändigte.

Bei den beiden Beschuldigten konnte Diebesgut der vorausgegangenen Taten fest- und sichergestellt werden, hieß es von der Polizeiinspektion Dessau.