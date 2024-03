Kemberg trifft als heimstärkste Mannschaft der Fußball-Landesliga mit Piesteritz auf einen Kandidaten für den inoffiziellen Herbstmeistertitel. Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr.

Dieses Große Derby und Spitzenspiel gibt es am Wochenende im Kreis Wittenberg

Stefan Neuberg (li.) ist neuer Cheftrainer in Piesteritz.

Kemberg/MZ. - Das ist doch mal ein klares Statement! „Willkommen beim SV Rot-Weiß Kemberg: Die Nummer eins im Landkreis“, so wird der Leser auf der Kemberger Facebookseite begrüßt. Na ja, mit dem Blick auf die Rangfolge in der Fußball-Landesliga können an dieser Aussage durchaus berechtigte Zweifel aufkommen.