Wittenberg/MZ - Am 10. Juli befuhr ein 42-jähriger VW-Fahrer um 10.45 Uhr in Wittenberg die Straße Rothemark aus Richtung Blumenweg kommend mit der Absicht, nach links auf die Dobschützstraße in Richtung Amtsgericht abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 66-jährigen Kradfahrer, welche die Dobschützstraße aus Richtung Amtsgericht kommend in Richtung Rothemarkstraße befuhr. Der Kradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden.