Wittenberg/MZ - Zu einer Diskussionsveranstaltung zu den geplanten Veränderungen in der Gymnasiallandschaft in Wittenberg lädt am morgigen Mittwoch, 16 Uhr, das Jugendforum im Landkreis Wittenberg in den Malsaal der Cranach-Stiftung in Wittenbergs Schlossstraße ein. Unter dem Motto „Schulfusion? Was wollen Wittenberger Schulen?“ soll generationsübergreifend ins Gespräch gekommen werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.