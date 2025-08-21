Trotz rechtskräftiger Verurteilung terrorisiert ein Mann in einem Ortsteil von Gräfenhainichen wiederholt seine Nachbarn. Nun hat der Mann ein Messer gezückt und sich eine Verfolgungsjagd mit Anwohnern geliefert. Was bekannt ist.

Der Vorfall endete für den Zschornewitzer mit der Einweisung in einer psychiatrischen Klinik.

Zschornewitz/MZ. - Unter den Anwohnern im Gräfenhainichener Ortsteil Zschornewitz herrscht Fassungslosigkeit. Seit Monaten sorgt ein junger Mann dort für Angst und Schrecken. Drohungen und Gewaltexzesse des Zschornewitzers sorgen für regelmäßige Polizeieinsätze. Oft stark alkoholisiert, entblößte der 23-Jährige bereits mehrmals sein Geschlechtsteil, schreit, grölt und beleidigt seine Nachbarn, wirft mit Steinen und Bierdosen. Am vergangenen Freitag ist die Situation nun eskaliert: Offenbar hat der Mann an diesem Abend in betrunkenem Zustand Jugendliche mit einem Messer bedroht.