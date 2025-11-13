Minipony Coco vom Zirkus Aramannt hat Probleme. Da muss der Tierarzt kommen. Was zu tun ist und warum.

Wittenberg/MZ. - Der Zirkus ist in Wittenberg. Das freut alle Liebhaber dieses Genres. Doch die Familie des Zirkus Aramannt hat Sorgen. Dem kleinsten der Miniponys, Coco, geht es nicht gut. Es frisst nicht mehr richtig und ist unter seinem dichten Fell schon ganz dünn geworden. Es hat auch keine Lust mehr, etwas zu machen. Steht nur da. Der Tierarzt muss kommen.