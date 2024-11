Wochenend-Ausflugstipps: Kreativmarkt in Roßlau hält Mitbringsel und Ideen bereit. Wittenberg bietet Jägergottesdienst an und in Torgau gastiert eine Kabarett-Preisträgerin.

Dessau. In der Reihe „Nachts im Mausoleum“ geht es im Dessauer Tierpark am Freitag, 8. November, und Sonnabend, 9. November, für die Besucher auf szenische Zeitreisen durch die Geschichte des Tierparkareals. Geschrieben hat das Stück der Dessauer Autor Andreas Hillger. Einlass ist jeweils ab 17.45 Uhr.

Wittenberg/MZ. - Das trübe Novemberwetter der vergangenen Tage soll sich wohl mit wenigen Ausnahmen auch noch am Wochenende fortsetzen. Doch es gibt auch Angebote unterm freien Himmel, die einen Besuch ebenso lohnen wie Veranstaltungen drinnen.

Huberstusmesse in Stadtkirche Wittenberg

Die Jägerschaft „Wittenberg 2020“ gestaltet mit den Jagdhornbläsern „Freunde der Jagd“ aus Linthe am Sonntag, 10. November, um 11 Uhr in der Wittenberger Stadtkirche eine Hubertusmesse. Eine Hubertusmesse ist eine Gottesdienstform mit instrumentaler Gestaltung, bei der vor allem Hörner mitwirken. Sie findet jährlich zur Erinnerung an den heiligen Hubertus von Lüttich um den 3. November, den Hubertustag, statt. Der Überlieferung nach war Hubertus als junger Edelmann ein leidenschaftlicher Jäger, der die Erlegung des Wildes als Selbstzweck sah. Später erkannte er in allen Wesen Geschöpfe Gottes und hat sich deshalb hegend und pflegend für sie eingesetzt. Diese Grundhaltung der „Achtung vor dem Geschöpf“ ging als Waidgerechtigkeit in die Verhaltensgrundsätze der Jägerschaft ein. Die Hubertusmesse wird daher auch „Jägergottesdienst“ genannt. Im Anschluss an die Messe findet auf dem Kirchplatz der traditionelle Jägerschlag statt.

Kreativwerkstatt in Roßlauer Wasserburg

Mit besonderen Geschenk-Ideen wartet die Kreativwerkstatt an diesem Wochenende auf der Roßlauer Wasserburg auf. Am Freitag, 8. November, von 14 bis 17 Uhr und am Sonnabend, 9. November, sowie Sonntag, 10. November, jeweils von 10 bis 17 Uhr, präsentieren 16 Künstler des Vereins „Kreativwerkstatt“ und 15 Gastkünstler eine große Auswahl an Geschenkideen. Egal, ob Filigranes aus Papier oder Tiere aus dem 3D-Drucker, Schmuck mit Regionalbezug, Filz, Keramik, Körbe, Taschen und Lampen – alles, was angeboten wird, ist handgemacht. „Solche Produkte sind wegen ihrer Einmaligkeit sehr gefragt, auch wenn ähnliche Designs mittlerweile im stationären Handel, meist aus China, zu finden sind“, resümiert Gabriele Schneider, die Vorsitzende des Vereins „Kreativwerkstatt“. Die Burg ist damit nicht nur Plattform für Hobby-Künstler aus der Region, ihre Produkte zu verkaufen, sie ist auch ein Ort für Austausch über kreative Hobbys sowie künstlerische Tricks und Kniffe zum Nachahmen. Manche Künstler lassen sich bei den Kreativwerkstätten auch über die Schulter schauen, unter anderem Heike Drebes beim Fertigen ihres Perlenschmucks, die Manga-Künstlerin Laura Kowalski-Köpke oder Ivonne Vollert, die wieder ihr Wollspinnrad mitbringt. Künstler wie der Maler Jörg Hundt kündigen Mitmach-Angebote für die Besucher an. So lädt Hundt zum Basteln eines „Zehn-Minuten-Mitbringsels“ die Interessierten in die aktuelle Kreativwerkstatt ein. Das Format auf der Burg Roßlau lebt schon seit Jahren aus der guten Mischung aus Stammkünstlern und immer wieder neuen Mitstreitern. So schlagen diesmal Heide Fischer aus Halle mit ihren Patchwork- und Upcycling-Arbeiten sowie Sabine Biermann aus Coswig mit selbst gefertigter Kinderkleidung das erste Mal ihre Zelte auf der Burg auf. Wer bei all dem Durst und Hunger bekommt, für den sorgt die Ritterklause auf der Burg für das leibliche Wohl.

Lucy van Kuhl in der Kulturbastion Torgau

Lucy van Kuhl, die Preisträgerin des „Scharfrichter Beils 2019“ , des „Stuttgarter Besens 2021“, des „Schwäbischen Kabarettpreises 2022“, des 2. Platzes beim renommierten bayerischen Kleinkunstwettbewerb „Paulaner Solo 2022“ ist mit ihrem neuen Programm „Auf den zweiten Blick“ auf Tournee. Am Sonnabend, 9. November, gastiert sie damit in der Torgauer Kulturbastion. Sie besingt und kommentiert in ihrem neuen Programm „Auf den zweiten Blick“ empathisch die Liebe, das Alter, Menschen, die in unserer Gesellschaft kaum wahrgenommen werden, Menschen, die (leider) viel zu sehr wahrgenommen werden, Situationen, die man sich eingebrockt hat und aus denen man schlecht wieder rauskommt. Das Programm beginnt um 20 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr.

Solokonzert mit Anna-Carina Woitschack in Dessau

Anna-Carina Woitschack, inzwischen in Dessau-Roßlau wohnend, wird am Sonntag, 10. November, ihr erstes großes Solokonzert zum neuen Album „Meine Zeit“ in Dieter Hallervordens Mitteldeutschem Theater in der Marienkirche in Dessau geben. Start ist 19 Uhr.