Youngster-Team aus Elster kickt wacker

Eintracht Elster verliert die erste Partie in der Landesliga gegen Blankenburg mit 1:2. Trotzdem überzeugt der 17-jährige Arno Richter bei seinem Torwart-Debüt.

Elster/MZ - Eintracht Elster bleibt Spitzenreiter in der Fußball-Landesliga trotz der 1:2-Heimniederlage gegen Blankenburg. Die Gäste haben „glücklich gegen eine A-Jugend“ gewonnen, sagt Coach Tobias Klier. In seinem Aufgebot, das 16 Kicker umfasst, sind neun Spieler 18 Jahre oder noch jünger. Sie schlagen sich gegen die erfahrene Elf aus dem Harz wacker. Und so erleben die 102 Zuschauer vor allem eine turbulente Nachspielzeit. Zunächst sorgen die Gäste für die vermeintliche Entscheidung. Nils Dannhauer schließt einen perfekten Konter zum 2:0 ab. „Sauber“, kommentiert Klier.