Das Martas-Hotel in Wittenberg lässt in einem zuvor leerstehenden Bereich eine Kaffeerösterei entstehen. Wie es dazu gekommen ist und was dort für die Zukunft geplant ist.

Managerin Selina Tylsch an der Röstmaschine in der Kafferösterei des Martas-Hotel Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Sie kommen aus Kenia, Brasilien, Äthiopien, Kolumbien, Uganda, Guatemala oder Honduras. Gemeint sind die Kaffeebohnen, die seit Kurzem in großen Säcken und als Rohkaffe ins Martas Hotel in Wittenberg geliefert werden. Denn hier entsteht gerade die erste Kaffeerösterei Wittenbergs.