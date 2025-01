In Reinharz wird in die Geschichte geschaut, in Wittenberg eine Ausstellung eröffnet und in Bergwitz musiziert. Was es außerdem im Landkreis Wittenberg und Umgebung zu erleben gibt.

Sybille Zugowski wird am Sonntag in Reinharz aus ihrem Werk mit dem Titel „ Ein Koffer voller Geschichte(n)“, vortragen.

Wittenberg/MZ - Ein um den Dreikönigstag verlängertes Wochenende steht an. Zudem ist es das letzte Ferien- und für manchen noch ein Urlaubswochenende. Für diejenigen, die da an einen Ausflug denken, gibt es hier einige Tipps:

Buchlesung im Schloss Reinharz: Sybille Zugowski entführt in 1.000 Jahre Geschichte

Nach dem großen Erfolg des ersten Konzerts nach Wiederaufnahme des Kulturbetriebs im Schloss Reinharz zum 2. Advent folgt jetzt die erste Veranstaltung im neuen Jahr. Am Sonntag, um 15 Uhr lädt der Förderverein Schloss „Reinharz“ zu einer Buchlesung in das Wasserschloss Reinharz ein. Die Autorin Sybille Zugowski aus Pretzsch und ihr Mann Clemens werden aus ihrem Werk vortragen mit dem Titel: Ein Koffer voller Geschichte(n). Doch passen gut 1.000 Jahre in einen Koffer?

Die Antwort gibt es am ersten Sonntag im neuen Jahr. Kurze Episoden aus den historischen Romanen der Autorin, geschichtliche Hintergründe und filmische Einlagen aus den Theateraufführungen zum Eberhardinenfest werden Neugierde auf die Vergangenheit und aufs Lesen machen. Die Besucher tauchen mit Sybille und Clemens Zugowski in die vergangenen Jahrhunderte der Elbaue ein. Sie lernen Menschen kennen, die einst hier lebten und wirkten.

Der Eintritt ist frei, Spenden zur Finanzierung weiterer Veranstaltungen im Wasserschloss Reinharz erbeten. Das Platzkontingent ist beschränkt.

Familienausflug nach Dessau: Magisches Weihnachtsmärchen und Oper „La Bohème“ im Anhaltischen Theater

Gern können Familien an diesem Sonntag auch nach Dessau ins Große Haus des Anhaltischen Theaters zum Weihnachtsmärchen fahren. Am Sonntag wird um 16 Uhr „Der satan-archäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ gezeigt: Es ist Silvesterabend und der Geheime Zauberrat Irrwitzer hat nur noch bis Mitternacht Zeit, sein jährliches Soll an Übeltaten zu erfüllen.

Seine Exzellenz Beelzebub höchstpersönlich hat den Gerichtsvollzieher Maledictus Made mit einer letzten Warnung vorbeigeschickt. Doch die Natur, die zu zerstören Irrwitzer sich vertraglich verpflichtet hat, hat Gegenmaßnahmen ergriffen. Der Hohe Rat der Tiere hat ihm einen Spion ins Haus geschickt, den Kater Maurizio. Der Rabe Jakob Krakel, ebenfalls Geheimagent des Hohen Rates, soll ihn unterstützen. Am nächsten Tag, am Dreikönigstag, wird um 16 Uhr die Oper „La Bohème“ aufgeführt. Sie wird in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln zu sehen sein.

Neue Ausstellung in der Phönix-Theaterwelt Wittenberg: Simone Rose präsentiert „Die Welt durch Malen neu entdecken“

Im oberen Foyer der Phönix-Theaterwelt wird an diesem Sonntag um 18 Uhr eine neue Ausstellung eröffnet. Simone Rose zeigt Arbeiten, die in verschiedenen Techniken entstanden sind. „Die Welt durch Malen neu entdecken“ zeigt Ölmalerei, Pastellkreidearbeiten, Aquarelle, Federzeichnungen, Seidenmalerei sowie Arbeiten in Tusche und mit Bleistift.

Die Hobbykünstlerin stammt aus Wittenberg, wohnt aber jetzt in Zerbst. Rose ist Hobbymalerin und gelernte Facharbeiterin für Drucktechnik. Sie vervollständigte ihre künstlerischen Fähigkeiten in der Volkshochschule Zerbst. Nach mehreren Ausstellungen in Zerbst freut sie sich, dass sie in ihrer Geburtsstadt ausstellen kann.

Traditionelles Dreikönigskonzert der Kreismusikschule Bergwitz 2025

Seit mehr als 30 Jahren findet immer am 6. Januar das traditionelle Konzert zum Dreikönigstag der Kreismusikschule statt. Diese Tradition soll auch in diesem Jahr 2025 weitergeführt werden. Beginn ist um 16 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Kirche Bergwitz. In bewährter Weise erklingen nochmals weihnachtliche Weisen. Wie bisher auch sind wieder Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule, der evangelische Kirchenchor Bergwitz sowie eine Instrumentalgruppe aus unterschiedlichen Kirchengemeinden der Umgebung beteiligt. Die Leitung liegt in den Händen von Rainer Schaffrin.