Wittenberg/MZ. - Etwas kühler wird es, etwas mehr in Richtung Glühweinwetter soll es gehen. Möglichkeiten, sich bei diesem zu treffen, gibt es viele und manche davon nur an diesem Wochenende. Wer aber noch mehr Vorweihnachtsstimmung haben möchte, der kann unter anderem ein Adventskonzert besuchen, von denen eine ganze Reihe durchgeführt werden. Hier nun einige Vorschläge:

In Rackith: In dem Kemberger Ortsteil geht es schon an diesem Freitag los. Von 18 bis 22 Uhr wird in Rackith zum Weihnachtssingen mit der Kultband „K!Four“ eingeladen, zudem sind ein Regional- und Kreativmarkt aufgebaut. Natürlich wärmen auch hier beim Treffen auf dem Sportplatz Glühwein und Gegrilltes. Die Wärme in die Herzen jedoch bringt Live-Musik. Und für staunende Kinderaugen – und auch die der Großen – wird eine Kinder-Zauberschau – mit einer großen Überraschung im Anschluss sorgen.

In Gräfenhainichen: Der Kirchen-, Kinder- und der Bläserchor laden ein zum Konzert an diesem dritten Adventssonntag, um 17 Uhr in der Stadtkirche in Gräfenhainichen ein. Die Zuhörer erwartet eine bunte Mischung traditioneller und modernder Weihnachtslieder. Die Leitung der beiden Chöre hat Elisabeth Kleinert. Paul Ungureanu leitet den Posaunenchor. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird am Ausgang gebeten.

In Hundeluft: Am Sonntag spielt und singt das Ensemble „Spilara“ für die Epiphaniasgemeinde Weiden und alle gern gesehenen Gäste um 15 Uhr in der Kirche Hundeluft ein festliches Adventskonzert. Die „Spilara“ steht für klangliche Farbenpracht, Spielfreude und traditionelle Lieder in neuem Gewand. Maike Hintzsche, Gesine Friedrich und Ingeborg Nielebock aus Halle, Wittenberg und Osternienburg lieben alte Musik und nähern sich auch dem Folk und Pop an. Sie singen, spielen die Flöten und schwingen zu Gambe, Drehleier und Trommel. So manches Lied erklingt neu durch Glockenklang und Schalmei. Alle drei Frauen unterrichten Musik und pflegen gemeinsam die Musik des Mittelalters und der Renaissance. Das kommt auch im Namen zum Ausdruck: „Spilara“ ist die mittelhochdeutsche Bezeichnung für Spielfrauen. Die Besucher erwartet eine Stunde mit bekannten Weihnachtsliedern und verzaubernden Klängen. Der Eintritt ist frei.

In Bad Schmiedeberg und Pretzsch: In den durch warmes Kerzenlicht erfüllten Stadtkirchen von Pretzsch und Bad Schmiedeberg finden am dritten Adventssonntag wieder die traditionellen „Adventskonzerte im Kerzenschein“ statt. Der Kirchenchor Bad Schmiedeberg-Pretzsch bietet gemeinsam mit Instrumentalisten und Solisten ein abwechslungsreiches Programm mit zumeist vertrauten Advents- und Weihnachtsliedern aus unterschiedlichen Ländern und Epochen, teilweise auch zum Miteinstimmen. Die musikalische Leitung obliegt Kantor Otto-Bernhard Glüer. Beginn in Pretzsch ist um 14 Uhr, in Bad Schmiedeberg um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte wird erbeten.

In Wittenberg: Drei Tage wird am dritten Adventswochenende am historischen Wohnort Martin Luthers stimmungsvoll eine Besonderheit nach der anderen gestaltet. An diesem Freitag eröffnet der Volkschor Reinsdorf um 16.30 Uhr mit Luthers Weihnachtslied „Vom Himmel hoch“ das Fest. Anschließend wird der Lutherhof in seiner aufwendigen Lichtinstallationen erstrahlen. Zum Angebot des Festes gehören unter anderem auch ein Kunstbasar des Gymnasiums, Handwerk und Geschenkideen von regionalen Händlern – und Kulinarisches vom „Independent“ und dem „von Bora“. Weitere Programmpunkte am Wochenende sind ein weihnachtliches Puppentheater, winterliche Konzerte mit Elena Bianchi und Funkfeel, eine Kindertanzgruppe, ein Nachwuchsposaunenchor, eine LED-Lichtshow und ein rockiges Weihnachtskonzert. Wer selbst kreativ werden möchte, der kommt bei vielfältigen Bastelangeboten mit der Kulturellen Bildung der LutherMuseen und dem Evangelischen Familienzentrum „Menschenskind“ oder beim Kinderschminken mit Jana Schwager auf seine Kosten. Das „Adventsfest in Luthers Haus und Hof“ ist am Freitag, 13. Dezember, von 16.30 bis 20 Uhr, am Sonnabend, 14. Dezember, von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember, von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Am Wochenende sind täglich von 10 bis 18 Uhr die Ausstellungen „Buchstäblich Luther. Facetten eines Reformators“ und die Kinder-Mitmachausstellung „Der Mönch war’s“ im Augusteum geöffnet.