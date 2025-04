Ein Garten voller Hasen, ein Haus voller Ideen: In Großwig sorgt Uwe Dahl auch in diesem Jahr mit seiner Osterdeko für erstaunte Gesichter. Ein Besuch lohnt sich.

Wo der Osterhase wohnt: Geschmücktes Haus in Schmiedeberger Ortsteil

Bunter Blickfang in Großwig: Uwe Dahl hat seinen Garten mit Liebe zum Detail in ein Osterparadies verwandelt.

Großwig/MZ. - Hier „hoppelt“ der Frühling durch den Vorgarten: In Großwig hat Uwe Dahl wieder ganze Arbeit geleistet und sein Bungalow bis unters Dach österlich geschmückt – mit Hasen, Eiern, Figuren und jeder Menge funkelnder Deko rund ums Osterfest. Ein echter Ausflugstipp für den Kreis Wittenberg. Wer vorbeikommt, staunt nicht schlecht. Und das ist genau so gewollt, berichtet der 64-Jährige, der in Großwig aufgewachsen ist.

„Ich mache das nicht für mich allein“, sagt der gelernte Elektriker, der seit einigen Jahren im Höllenweg wohnt. „Das ist für die Kinder, für die Spaziergänger, für die Nachbarn. Einfach, damit es ein bisschen Freude bringt.“ Und tatsächlich: Wer den grob geschotterten Weg entlangläuft, der bleibt fast automatisch stehen.

Im Garten sitzen viele Osterhasen

Überall im Garten sitzen Hasen in allen Größen. In den Sträuchern baumeln bunte Ostereier. Alle Fenster sind großflächig mit österlichen Motiven behangen. Selbst ein Fahnenmast trägt ein österliches Frühlingsmotiv. Abends wird es dann besonders stimmungsvoll: Dann geht per Funksteckdose die Lichterparade los – leuchtende Figuren, Fensterlichter und blinkende Gartendekorationen.

Viele der Dekoartikel im Vorgarten des Großwigers stammen aus dem Internet, Manches ist selbst gebastelt. Was nicht in Gebrauch ist, lagert fein säuberlich in Kisten. „Ich hab irgendwann angefangen – und dann wurde es jedes Jahr immer mehr“, sagt Dahl und schmunzelt.

Vorbeikommen ist ausdrücklich erwünscht, besonders für „kleine Spaziergänger“. (Foto: Paul Damm)

Ostern ist für ihn mehr als nur ein Fest, obwohl er nicht christlich ist, wie er betont. Es ist vor allem eine Kindheitserinnerung. Und: nur ein Teil des „großen Ganzen“. Denn auch im Herbst zu Halloween und Weihnachten wird auf seinem Grundstück am Ortsrand groß geschmückt.

Der Garten ist reich dekoriert, die Tulpen sind gewichen

„Früher standen hier einmal hunderte Tulpen“, erinnert sich der Rentner. Es war einst der Bungalow seiner Eltern, später pendelte der 64-Jährige lange zwischen Großwig und Berlin, wo er zwischenzeitlich lebte. „Da hab ich den Garten kaum gesehen – jetzt gestalte ich ihn mit umso mehr Liebe.“ Heute blüht vor allem Fantasie, wohin das Auge blickt. Und davon hat er reichlich. Sein Motto: Wenn schon schmücken, dann richtig.

Der Osterschmuck in seinem Garten bleibt übrigens noch eine Weile stehen. Wer also Lust auf ein bisschen Farbe und gute Laune hat: einfach vorbeischauen.