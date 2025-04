Wittenberg/MZ. - Dank der Osterfeiertage steht den meisten ein verlängertes Wochenende bevor. Für Unternehmungslustige hat die MZ eine kleine Auswahl mit Empfehlungen in Wittenberg und im Kreis zusammengestellt.1 Wittenberg. Am Karfreitag, 18. April, um 15 Uhr führt die Wittenberger Kantorei in der Stadtkirche unter Leitung von Stadtkirchenkantor Christoph Hagemann die Johannespassion von Johann Sebastian Bach auf. Bachs meisterhafte Musik, die auf Basis des biblischen Berichts Leiden und Sterben Jesu Christi erzählt, zählt zu den bedeutendsten Werken der Musikgeschichte und ist für viele ein wichtiger Bestandteil christlicher Kultur. „Als Bach selbst im Jahr 1725 seine Johannespassion in Leipzig zum zweiten Mal aufgeführt hat, hat er einige Änderungen vorgenommen“, so Hagemann und: „Genau 300 Jahre später führen wir die Passion so auf, wie sie damals erklang.“ Neben den bekannten Chorälen, Chören und Arien erklingen einige selten zu hörende Stücke, unter anderem ein für die Aufführung 1725 neu komponierter Eingangs- und ein neuer Schlusschor. Mit der Wittenberger Kantorei musiziert das Orchester „musica lipa“ aus Leipzig auf historischen Instrumenten. Für die Solopartien konnten mit Theresia Taube, Teresa Sommer, Stephan Kelm und Michael Rapke bekannte Solisten gewonnen werden. Die Aufführung wird bei freiem Eintritt stattfinden. Wie es heißt, wolle man niemanden aus finanziellen Gründen ausschließen. Es wird aber darum gebeten, nach eigener Möglichkeit mit einer Spende zu helfen, „die hohen Kosten einer solchen Aufführung zu decken“, so Kantor Hagemann. 2 Wörlitz. Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz kündigt für den kommenden Ostersonntag, 20. April, erneut Familienführungen in ihren Schlössern an. Kleine wie große Besucherinnen und Besucher begeben sich auf eine spannende Zeitreise und lernen dabei die Schlösser und ihre früheren Bewohner kennen. Der Eintritt für Kinder unter 16 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen sei kostenfrei, Erwachsene zahlen neun Euro, ermäßigt sieben. Ticketinfos sind auf www.gartenreich.de abrufbar. Karten könnten aber auch vor Ort im jeweiligen Schloss erworben werden. Außerdem können Interessierte, die sich gern in der Natur bewegen, an öffentlichen Parkführungen teilnehmen, beispielsweise am Samstag, 19. April. Die Führungen starten nach Auskunft der Gartenreich-Touristinformation 13 Uhr am Küchengebäude von Schloss Wörlitz. Wie es online unter www.welterbe-gartenreich.de heißt, verbergen sich in der kunstvoll gestalteten Landschaft des Parks zahlreiche Geschichten „und warten darauf, erzählt und gehört zu werden“. Eine Teilnahme kostet elf Euro.3 Bad Schmiedeberg. Ein Ostermarkt mit Squeezebox Teddy steht für Samstag, 19. April, auf der Veranstaltungsseite des Eisenmoorbades in Bad Schmiedeberg. Beginn im Kurhausgarten ist um 10 Uhr. Bis 15 Uhr erwarten die Besucher den Angaben zufolge regionale Händler, leckere Speisen, eine Hüpfburg für die Kleinen – und schließlich um 12 Uhr der Osterhase.4 Mark Zwuschen. Zum vierten Mal lädt der Verein „Landimpuls“ in Mark Zwuschen zum Dorfostern an die Pyramide im Ort ein. Um 14.30 Uhr soll es am Ostersonnabend, 19. April, dort losgehen. Auf dem Einladungsflyer sind warme und kühle Getränke sowie viele süße und herzhafte Leckereien versprochen, „alles gemütlich an der Feuerschale“. Zu einer bestimmten Zeit werde auch das Tor zum Gemeindepark geöffnet und damit der Park freigegeben für die Kinder zur Ostereiersuche.