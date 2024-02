Die Stadt erhält einen Brief von Richard Wiener, die AfD stilisiert sich nach den Correctiv-Enthüllungen zum Opfer, manche Fraktionen springen ihr bei, andere halten dagegen. Die Diskussion im Stadtrat in Kürze.

„Klare Kante gegen rechts“ hieß es am 27. Januar in Wittenberg auf dem Marktplatz.

Wittenberg/MZ. - Eine Diskussion zu den Demonstrationen gegen rechts hat sich am Mittwochabend im Wittenberger Stadtrat entsponnen. Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) verlas den Brief des Wittenberger Ehrenbürgers Richard Wiener, den er zu der Demonstration am 27. Januar geschrieben hatte. Das Schreiben war allerdings erst nach der Veranstaltung eingetroffen.