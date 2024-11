Sie wurden verwechselt, tricksten Lehrer aus und prägten den Sport in der Region: René und Raik Stepputtis feiern ihren 60. Geburtstag. Warum die Ähnlichkeit in einer Arme-Kaserne zu Problemen führt.

Wittenberg/MZ - Daran ändert auch ein 60. Geburtstag nichts. „Wir werden immer noch verwechselt“, sagt Rene Stepputtis, der oft für seinen Zwillingsbruder Raik gehalten wird. „Ich bin dann still und höre zu, als ob alles in Ordnung sei“, betont Rene. Der eine Stunde Ältere sieht das nicht so gelassen. „Ich bin Raik“, klärt dagegen der andere Stepputtis sofort auf. Es gibt eben doch kleine Unterschiede. Allerdings nicht in der Biografie. Beide gehen in die gleiche Schulklasse, absolvieren gemeinsam eine Lehre im Stickstoffwerk und beide brennen für den Sport. Das ist nicht einmalig. Es gibt – das weiß das Wittenberger Duo von den jährlichen Zwillingstreffen – in Bitterfeld-Wolfen eine sehr ähnliche Konstellation.