Wittenbergerin illustriert Kinderbuch über einen Prinzen

Wittenberg/MZ - Weil „Königliche Hoheit“ sich „wie ein Esel angestellt“ hat, müsse sie nun büßen. Mit solchen Worten leitet Lehrer Brümmer zugleich die nächste Eskalationsstufe ein. Der Rohrstock scheint ihm nicht mehr zu genügen, jetzt muss Carl Peter Ulrich eine Eselskopfmaske tragen. Keine Frage: Ein Lehrer mit solch sadistischen Zügen würde heute aus dem Schuldienst entfernt.

Vorbereitung auf den Thron

Vor langer Zeit war so ein Auftreten offenbar nichts Außergewöhnliches - damals, das ist vor gut 300 Jahren, als im Kieler Schloss ein Junge auf den Thron vorbereitet werden soll: der spätere Zar Peter III. Ihm hat nun der Geschichts- und Englischlehrer Jörg Ulrich Stange, der auch Vorstandsmitglied des Kieler Zarenvereins ist, ein Kinderbuch gewidmet, das die Wittenbergerin Elena Kiseleva-Arendt ebenso liebe- wie kunstvoll illustriert hat. Aus Sankt Petersburg war die russische Künstlerin 2020 in die Lutherstadt gekommen - wie berichtet über Kiel. Die Stadt an der Ostsee und der Zarenverein sind gewissermaßen das Scharnier zwischen den Ausführenden sowie das Interesse an einer Lebensgeschichte, die ungewöhnlich ist, aber auch „tragisch“, wie Kiseleva zur MZ sagt, bevor sie einen Shakespeare-Vergleich bringt und von einer deutschen Hamlet-Figur spricht.

Hinweis auf die Bestimmung

Das Buch, dessen erste Auflage Ende 2021 erschienen ist, trägt den Titel „Aufregung im Ostseeschloss: König oder Kaiser? Zwei Kronen für den jungen Prinzen“. Das ist zugleich ein Hinweis auf die Bestimmung des Knaben, der entweder König von Schweden oder Kaiser von Russland werden sollte. In 19 Kapiteln befassen sich der Autor und die Künstlerin mit der Kindheit des Protagonisten; auch die zukünftige Katharina II, eine gebürtige Prinzessin von Anhalt-Zerbst, hat ihren Auftritt. Kiseleva selbst hat, bevor sie Texte und Geschichten grafisch in Szene setzte, für ihren Part lange recherchiert, sich belesen und übersetzt. Porträts hat sie studiert und wohl einmal mehr die Mode der Zeit. Auch musste geprüft werden, wie die Schlösser einst aussahen.

Ergänzt werden die Geschichten von einer - ebenfalls aquarellierten und getuschten Landkarte - sowie einem Glossar, in dem Begriffe erläutert werden, die Kindern im Hier und Jetzt nicht mehr ganz geläufig sein dürften. Entstanden ist ein, wie Kiseleva es auch nennt, „kleines Lehrbuch über Geschichte für Kinder“. An dessen Ende steht mit der Reise nach Sankt Petersburg der Anfang einer neuen Zeit für Peter. Fortsetzung unbedingt erwünscht.

Demnächst als Dozentin

Vielleicht wäre auch Elena Kiseleva nicht abgeneigt, zumal sie sich schon früher malerisch mit dem Zarenhof auseinandergesetzt hat (die MZ berichtete). Auch hat sie, die aus Gatschina stammt, in Sankt Petersburg studierte und unter anderem für ihre Exlibris bekannt ist, in Russland bereits Bücher illustriert, allerdings für Erwachsene. „Aufregung im Ostseeschloss...“ ist das erste Buch in deutscher Sprache, das sie bebildert hat. Ansonsten scheint Kiseleva, die sich mit ihrem Mann in Wittenberg niedergelassen hat, in der Stadt immer mehr anzukommen. Ab dem 10. Februar etwa wird sie als Dozentin an der Kreisvolkshochschule in einem Kurs Acrylmalerei unterrichten.

Ermordet nach kurzer Regierungszeit

Herzog Carl Peter Ulrich von Holstein-Gottorf wurde am 21. Februar 1728 im Kieler Schloss geboren. 1742 wurde der „Kieler Jung“ auf Geheiß seiner Tante, der russischen Kaiserin Elisabeth I., zum Thronfolger des Russischen Reiches ernannt. Als die Zarin 1762 starb, bestieg er als Peter III. den russischen Thron. Nach nur sechsmonatiger Regierungszeit ließ seine Ehefrau, die spätere Kaiserin Katharina II., eine geborene Prinzessin von Anhalt-Zerbst, ihn ermorden, um selbst auf den Thron zu gelangen. Bei www.zarpeteriii.de sind weitere ausführliche Informationen online abrufbar.

Das Kinderbuch „Aufregung im Ostseeschloss - König oder Kaiser? Zwei Kronen für den jungen Prinzen“ von Jörg Ulrich Stange mit Illustrationen von Elena Kiseleva ist Ende 2021 im Lamorna-Verlag (siehe auch www.Lamorna-Verlag.de) erschienen und kostet 14,90 Euro (ISBN 978-3-9823918-0-9). Infos gibt es in Wittenberg auch bei der Deutsch-Russländischen Gesellschaft, Tel. 03491/406318.