Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Der Antrag der Fraktionen SPD, Linke und Grüne/die Partei zu einer Diskussion um mögliche Böllerverbotszonen in der Lutherstadt und zentralen Feuerwerken ist am Dienstag im Stadtrat durchgefallen. Die Fraktionen hatten eine Diskussion dazu angestrebt, Seniorenheime, Krankenhäuser, zentrale Flüchtlingsunterkünfte, Tierpark und Tierheim oder größere Stallungen besonderen Schutz zukommen zu lassen und die Bevölkerung an der genauen Konzeption zu beteiligen. Denkbar, so hieß es im Antrag, seien mehrere zentrale Feuerwerke, an denen Vereine und Unternehmen mitwirken könnten. Generelle Verbote seien nicht hilfreich, vielmehr gehe es um einen „guten Kompromiss“.