Stadtlabor eröffnet am Markt 3 in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Nicht bloß passiv am Rande stehen, sondern selbst mit anpacken. Das ist der Grundgedanke hinter dem am Donnerstag am Wittenberger Markt 3 eröffneten Stadtlabor. Zahlreiche Besucher waren gekommen, um sich über die erste von drei Runden zu informieren, in der sechs Ideen einen Zuschlag erhielten. Dabei ist etwa ein Pop-up-Skatepark, eine Märchenwelt für den Eunikepark, ein Zeichenkurs oder ein mobiles Sportangebot, bei dem verschiedene Sportarten im Freien ausprobiert werden können.