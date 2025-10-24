Weil er zu schnell gefahren ist, hat ein Mann seinem Ärger Luft gemacht. Zu den 50 Euro Bußgeld steht ihm nun eine saftige Rechnung ins Haus. Er geht gegen das Urteil vor.

Wittenberg/Dessau/MZ. - Das Verfahren gegen einen Mann aus Wittenberg, der sich einer Beamtenbeleidigung schuldig gemacht haben soll, wird am 3. November fortgesetzt. Die 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau, vor der die Berufungsverhandlung stattfindet, will dann weitere Zeugen zum Sachverhalt anhören.