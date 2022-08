Wittenberger Seniorenaktionstag bietet Unterhaltung und Informationen

Nach dem Ausfall 2020 und einer ebenfalls coronabedingten kleineren Ausgabe 2021 findet die beliebte Veranstaltung wieder wie gewohnt statt. Was am 7. September im Einzelnen vorgesehen ist.

So etwa wird es am 7. September wieder auf dem Wittenberger Marktplatz aussehen. Dann ist Seniorenaktionstag.

Wittenberg/MZ - Vor zwei Jahren war an eine derartige Zusammenkunft nicht mal zu denken, 2021 gab es immerhin eine abgespeckte Version, doch erst in diesem Jahr bietet die Lutherstadt ihren älteren Bürgerinnen und Bürgern wieder das volle Programm: Am 7. September, das ist wie immer ein Markttag, findet auf dem Wittenberger Marktplatz der 14. Seniorenaktionstag statt.