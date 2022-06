Wittenberger Schüler beladen Hilfskonvoi für Ukraine

Bewegte Schüler und Schülerinnen der Evangelischen Gesamtschule „Philipp Melanchthon“ in Wittenberg befüllen Hilfskonvoi für die Ukraine.

Wittenberg/MZ - Donnerstagmorgen um 7.20 Uhr ist es so weit. Zwei Transporter fahren vor und mehrere Dutzend Kinder stehen startklar. Bereit, die gesammelten und vorsorglich sortierten Spenden zu verladen. Die Ergebnisse der „Good Samaritans“ - einer Art Arbeitsgemeinschaft an der evangelischen Gesamtschule „Philipp Melanchthon“ in Wittenberg - können sich sehen lassen.