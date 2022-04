Wittenberger „Reformationsbaum“ gibt Rätsel auf

Stiftung Leucorea möchte in Wittenberg an den Beitrag der Reformatoren zur Entwicklung der deutschen Sprache erinnern.

Wittenberg/MZ - Die Entscheidung der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt hat zu Wochenbeginn in Wittenberg für einiges Rätselraten gesorgt: Man fördere das Vorhaben der Stiftung Leucorea, im Hof der historischen Universität einen „Reformationsbaum“ zu pflanzen, hieß es in der Mitteilung. Noch so ein Baum? Wir haben doch schon den Luthergarten, sollte man meinen. Stutzig machte die Summe: Stolze 48.000 Euro lässt Lotto-Toto springen. Oh, ein Edelgehölz!?