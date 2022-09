Wittenberger Rechenzentrum funktioniert nicht

Wittenberg - In der Wittenberger Stadtverwaltung sind momentan keine digitalen Dienstleistungen möglich, auch Mails können nicht verschickt oder empfangen werden. Grund sei ein „massives IT-Problem“ bei Vodafone, weshalb das Rechenzentrum der Stadt nicht funktioniert, sagte Stadt-Sprecherin Karina Austermann am Morgen. Man hoffe, dass Vodafone den Schaden rasch beheben könne, „der Monteur ist unterwegs“, so Austermann. Das Problem gab es bereits am Vorabend . So konnte etwa der Kulturausschuss in seiner Sitzung nicht wie gewohnt auf die digitalen Unterlagen zugreifen. Die Sitzung fand trotzdem statt.