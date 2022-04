Wittenberger OB-Wahl: Grabo war sich fast einig

Nirgendwo war das Ergebnis so eindeutig wie in dem kleinen Straacher Ort. Auch die Wahlbeteiligung suchte dort ihresgleichen. Wo wie gewählt wurde.

Ordentlich etwas zu zählen hatten die Ehrenamtlichen im Briefwahllokal im Bürgerbüro des Neuen Rathauses. Gut 4.300 wählten per Brief.

Wittenberg/MZ - Nirgendwo hat der Amtsinhaber so gut abgeschnitten wie im Dorf Grabo. Nirgendwo in Wittenberg war auch die Wahlbeteiligung höher als in diesem ländlichen Ortsteil von Straach: 35 von 77 Wahlberechtigten gaben dort bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag ihre Stimme ab; das ist immerhin nahezu die Hälfte und Rekord gegenüber den mageren 30,6 Prozent Gesamtbeteiligung in der Lutherstadt. Amtsinhaber Torsten Zugehör (parteilos) errang hier sagenhafte 91,4 Prozent - bei einem Gesamtergebnis von wie berichtet 81,1 Prozent.