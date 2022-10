Wittenberger nutzen günstigeren Strom

Wittenberg/MZ - Es gibt kaum ein Thema, dass die Menschen in Deutschland derzeit so bewegt, wie die Energiekrise und die damit verbundenen immer größeren Preissteigerungen für Gas und Strom. Auch im Landkreis Wittenberg haben Mieterinnen und Mieter in diesem Jahr – zumeist bereits mehrmals – Briefe von ihren Versorgern im Postkasten gefunden. Es wird über gestiegene Preise beziehungsweise angepasste Abschläge informiert. Viele fürchten sich, dass sie spätestens mit der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2022 vor schier unbezahlbaren Rechnungen stehen. So ganz geht dieses Thema auch an Brigitte Flemming nicht vorbei. Allerdings kann die Seniorin gemeinsam mit ihren Nachbarn etwas entspannter auf die Endabrechnung warten, denn auf ihrem Haus in der Weinbergstraße in Wittenberg ist im April dieses Jahres eine große Mieterstromanlage in Betrieb gegangen.