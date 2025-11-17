Zwei Wittenberger stellen sich extremen Sport-Challenges – und motivieren auf Social Media zum Mitmachen.

Wittenberg/MZ. - Sonnabend, 7 Uhr. Die perfekte Uhrzeit, um sich an einem kalten Novembermorgen noch einmal gähnend im Bett umzudrehen. Nicht jedoch für Walid Samim und Philipp Müller-Kaltenordt. Für die beiden Wittenberger steht der wöchentliche Run Club an: Vor der Wittenberger Schlosskirche treffen sie sich mit anderen Läufern, um gemeinsam ihrem inneren Schweinehund zu trotzen. Die „Hybrid Titans“, wie sie auf Instagram, TikTok und Youtube bekannt sind, wollen andere mit ihren Lauf-Challenges inspirieren, mehr Sport in ihr Leben zu bringen. Auf Social Media sind sie seit Anfang des Jahres aktiv.