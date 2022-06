Wittenberger Linke wollen Kraftklub für Livekonzert einladen

„Wittenberg ist nicht Paris“ heißt die neue Single der Band. Das kommt offenbar auch bei der Fraktion im Stadtrat an.

Wittenberg/MZ/irs - Wie viele hiesige Fans freut sich offenbar auch die Wittenberger Ratsfraktion der Linken über den neuesten Song der Chemnitzer Band „Kraftklub“. Wie Fraktionschef Horst Dübner am Mittwoch im Stadtrat mitteilte, mache man sich auf Initiative des jungen Stadtrats Florian Thomas dafür stark, „Kraftklub“ zu einem Auftritt in Wittenberg einzuladen. Dies könnte etwa im „Kultursommer“ sein oder auch zu einem anderen Zeitpunkt. Dübner rief Verwaltung und Politik dazu auf, sich dieses Anliegen zu eigen zu machen. Anlass ist die aktuelle Single „Wittenberg ist nicht Paris“.

Der Song handelt von einem anhaltenden Fremdsein des Ostens im Westen und vom Gefühl des Nichtdazugehörens des Kleinstädters in der Großstadt. In jüngerer Zeit hatte sich beispielsweise auch die Berliner Band „Von wegen Lisbeth“ der Lutherstadt beiläufig in einem Song angenommen.