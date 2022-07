Wittenberger Kleingartenverein geht neue Wege

Verein besteht seit 80 Jahren. Jetzt wollen Schulsozialarbeiter zwei Parzellen gestalten. Was es mit dem Projekt auf sich hat.

Aus dieser und der dahinter liegenden Parzelle will die IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste wieder ein Schmuckstück machen. Unterstützung fanden Meike Seemann, Julia Hänsch (v.r.) sowie Katrin Abendroth (l.) bei der Vorsitzenden des Kleingartenvereins „Frohsinn“, Annett Rabassi (2.v.l.).

Wittenberg/MZ - Wenn ein Jubiläum gefeiert wird, dann lädt man sich dazu Gäste ein. So auch der Kleingartenverein „Frohsinn“, der seit nunmehr 80 Jahren besteht. Gäste waren drei Frauen, die künftig wohl öfter in der Anlage am Kapellenweg anzutreffen sein werden. Sie kommen von der Internationalen Bund Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste, genauer dessen Bereich Schulsozialarbeit. Meike Seemann, Leiterin des Teams, Julia Hänsch und Katrin Abendroth wollen gemeinsam mit ihren Schützlingen einen „Garten der Sinne und Gemeinschaft“ entstehen lassen. Dafür haben sie zwei Parzellen, die längere Zeit nicht genutzt wurden, zur Verfügung gestellt bekommen.