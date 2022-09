Wittenberger gönnt sich Bierchen vor dem WM-Titel

Olaf Rodewald krönt seine sportliche Laufbahn und wird in Polen der neue Champion. Warum der Piesteritzer Präsident fast sein eigenes Finale verpasst hat.

Das Training in der Turnhalle Pappelbrücke wird zum Fotoshooting mit WM-Medaillengewinern Guido Barz (li.) und Olaf Rodewald (re.).

Piesteritz/MZ - Olaf Rodewald wird in Polen Judo-Weltmeister. 17 Jahre nach der ersten Teilnahme bei Titelkämpfen - Bronze in Frankreich - gelingt jetzt der große Triumph. Der Champion erhält in den sozialen Medien 380 Glückwünsche. 130 Internetnutzer kommentieren die Leistung.