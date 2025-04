Bunte Tapeten, Filterkaffee und Waffeln nach Wunsch: In der Wittenberger Schloßstraße lädt der neue „Waffelmax“ auf eine süße Zeitreise ein. Was Besucher neben DDR-Charme noch erwartet.

Wittenberg/MZ. - Zwischen knallbunten Retro-Tapeten in Grün- undOrangetönen, alten Küchenschränken, bunten Polstermöbeln und Sammeltassen aus DDR-Zeiten liegt der verlockende Duft von frischgebackenen Waffeln in der Luft. „Waffelmax“ heißt das kleine Café, das Claudia Lehmann seit April in der Schloßstraße betreibt – und das auf Anhieb Erinnerungen an längst vergangene Zeiten weckt.