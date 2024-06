In Wittenberg brennt ein Wohnmobil. Die Kriminalpolizei des Wittenberger Polizeireviers ermittelt.

Wittenberg: Wohnmobil gerät in Flammen

Wittenberg/MZ - Am 14. Juni kam es gegen 5 Uhr zum Brand eines VW Wohnmobils, welches auf einem Hinterhof in der Berliner Straße in Wittenberg abgestellt war.

Das Feuer wurde zunächst mit einem Feuerlöscher der Beamten gelöscht. Die kurz danach eintreffenden Kameraden der Feuerwehr übernahmen die weiteren Löscharbeiten. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache werden von der Kriminalpolizei des Polizeireviers Wittenberg geführt und dauern an.