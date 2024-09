Die jungen Footballer festigen die Spitzenposition in Sachsen-Anhalt.

In Griebo soll am 14. September der große Triumph perfekt gemacht werden

Griebo/MZ. - Die Wittenberg Saints haben am vierten Turniertag der U 16-Flag-Football- Liga Sachsen-Anhalt mit vier Siegen ihre Ambitionen auf die Titelverteidigung untermauert. Mit einer starken Teamleistung und überzeugenden Ergebnissen setzen sich die Saints an der Spitze der Liga fest.

Die Ergebnisse des Turniertages in Wernigerode: Saints - Halle Falken 25:6; Saints - Burgenlandkreis Underdogs 34:12; Saints - Salzland Racoons 40:6 und Saints - Wernigerode Mountains Tigers 33:20.

„Das Team hat eine sehr gute Leistung gezeigt und ist als geschlossene Einheit aufgetreten“, lobt Head-Coach Christian Goßmann, „wir wussten, dass dieser Turniertag entscheidend für den restlichen Verlauf der Saison sein würde, und die Mannschaft hat auf dem Spielfeld genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“

Besonders erfreulich für Goßmann war der klare 40:6-Sieg gegen die Salzland Racoons, gegen die die Saints ihre bisher einzige Niederlage hinnehmen mussten. „Es war uns wichtig, dieses Spiel zu gewinnen und zu zeigen, dass wir uns weiterentwickelt haben. Die Mannschaft hat auf allen Ebenen gut gearbeitet und ihre Lektionen aus der Niederlage gelernt“, so Goßmann.

Nach einem Halbzeitrückstand im abschließenden Spiel des Tages gegen die Wernigerode Mountain Tigers setzen sich die Saints am Ende mit 33:20 durch und überzeugen mit mentaler Stärke. „Wir sind auf einem sehr guten Weg, aber es ist noch nicht vorbei“, betont Goßmann. „Wir müssen weiterhin hart arbeiten und fokussiert bleiben, um unseren Landesmeistertitel zu verteidigen. Die Wernigerode Mountain Tigers sind uns auf den Fersen und warten auf Fehler unsererseits.“ Die Saints sind Spitzenreiter mit 30:2 Punkten. Auf dem zweiten Platz liegt Wernigerode Mountain Tigers (24:8 Zähler). Die Salzland Racoons sind Dritter (16:10). Rang vier belegen die Halle Falken (8:24). Es folgen auf Rang fünf die Burgenlandkreis Underdogs (2:30).

Der letzte Turniertag, an dem die Entscheidung um den Titel fällt, findet am 14. September von 10 Uhr bis 16 Uhr mit Siegerehrung auf dem Sportplatz Griebo statt. Für das leibliche Wohl sorgt ein Foodtruck. Um erste Erfahrungen zu sammeln, geht ein neues Team aus Magdeburg außerhalb der Wertung an den Start, wodurch sich das Teilnehmerfeld auf sechs Mannschaften erhöht. Gespielt wird erstmalig auf drei Spielfeldern gleichzeitig.

Die Saints bieten auch Probetraining an. Interessierte Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren sind herzlich eingeladen, dienstags und donnerstags von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr auf dem Sportplatz in Griebo an einem Probetraining teilzunehmen und Teil des erfolgreichen Teams zu werden. Um vorherige Anmeldung wird gebeten (Tel.: 0177/2 93 80 65).