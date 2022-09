Wittenberg plant mit Sieben-Millionen-Defizit für das kommende Jahr

Wittenberg/MZ - Mit einem geplanten Defizit in Höhe von rund 7,6 Millionen Euro für 2023 und 6,4 Millionen 2024 geht die Stadt Wittenberg in dieser Woche in die vorsorgliche Vorberatung ihres Doppelhaushaltes mit der Kommunalaufsicht des Landkreises. Üblicherweise haben Haushalte ausgeglichen zu sein, sie dürfen also kein Defizit aufweisen. In den zurückliegenden Jahren hat das die Lutherstadt Wittenberg - wie nahezu alle Kommunen im Landkreis - allerdings nie geschafft und die Genehmigungsverfügung des Landkreises immer nur um Haaresbreite am Ende doch bekommen. Wie die Angelegenheit diesmal ausgeht, ist offen.