Wittenberg lädt zum Frühjahrsputz

Wittenberg/MZ - Nach zweijähriger Zwangspause lädt die Stadt Wittenberg ihre Bürgerinnen und Bürger wieder zum kollektiven Frühjahrsputz ein. Am 25. März ist es so weit, an knapp 20 Aktionsgebieten wird Hand angelegt. Nach Auskunft der Verwaltung sind es - leider - die selben wie in der Vergangenheit, darunter die notorischen „Blauen Blöcke“ an der Rothemarkstraße. Die vollständige Liste der Treffpunkte wie auch alle notwendigen Informationen finden sich auf der Homepage der Stadt. Bisher hätten bereits etwa 40 Wittenberger ihre Teilnahme erklärt. Der Frühjahrsputz findet seit 2016 und nun zum fünften Mal statt. Bei der letzten Durchführung 2019 waren knapp 400 Freiwillige gezählt worden, die eingesammelte Müllmenge lag bei 155 Kubikmetern.

Mit dabei: der Saubär in Plüsch

Wie Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) am Dienstag im Rahmen seiner wöchentlichen Pressekonferenz hervorhob, wird es ungeachtet der Corona-Erschwernisse auch diesmal nach dem Müllsammeln, das von 14 bis 16 Uhr stattfindet, eine kleine Dankeschön-Veranstaltung neben dem Neuen Rathaus geben, mit Grillwurst sowie Torwandschießen und weiteren Aktionen für Kinder, die auch wieder das Maskottchen gewinnen können, den „Saubären“. Ausdrücklich würdigte Zugehör weitere Putzkampagnen, die in den nächsten Tagen und Wochen geplant sind, darunter jene in den Ortsteilen - zeitgleich sammelt am 25. März Straach - und die bereits an diesem Samstag beginnende zweiwöchige gemeinsame Aktion der Vereine „Wittenberger Jägerschaft 2020“, Förderverein Natur- und Erlebniszentrum Stadtwald und Naturschutzbund (Nabu).

Her mit den alten Handys!

Parallel zum städtischen Frühjahrsputz und den genannten weiteren Kampagnen ist in Wittenberg eine große Recycling-Aktion unter Federführung des Nabu angelaufen: Im Neuen Rathaus (Bürgerbüro) können Wittenberger ab sofort ihre ausrangierten Handys und Smartphones abgeben. Die Stadt unterstützt damit die seit 2019 laufende Nabu-Kampagne „Handys für Hummeln“ und verweist dabei auf ihre eigenen vielfachen Selbstverpflichtungen zum Schutz von Umwelt und Natur gemäß UN-Charta oder auch der Zertifizierung „Stadtgrün naturnah“. Wie der Nabu-Kreisvorstandsvorsitzende Mathias Zdzieblowski ebenfalls auf der Pressekonferenz am Dienstag erklärte, werden die eingesammelten Geräte je nach Zustand entweder zweitverwertet oder aber eben zur Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe wie Gold, Palladium und auch Kupfer genutzt. Der Nabu kooperiert diesbezüglich mit der Telefongesellschaft Telefonica, die entsprechend dem erzielten Erlös eine jährliche Spende an die Naturschutzorganisation gibt. Deren Stiftung wiederum kauft mit dem Geld Flächen, um diese der Natur zu überlassen, so eben auch den Hummeln und anderen Insekten.

Dass da durchaus ein Schatz zu heben ist, zeigt eine Zahl, die Mathias Zdzieblowski unter Berufung auf den Digitalverband Bitkom nannte: 105 Millionen - so viele Handys und Smartphones würden ungenutzt in deutschen Schubladen schlummern. Also her damit!

Beim Frühjahrsputz gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Zwecks Organisation wird um Anmeldung gebeten, Tel. 03491/42191764, fruehjahrsputz@wittenberg.de, www.wittenberg.de/fruehjahrsputz